العربي: خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي لطمة للعمل المشترك

اعتبر الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لطمة للعمل الأوروبي المشترك.

وأشار في بيان صحفي، اليوم الأحد، إلى أن أوروبا تضم دولا مختلفة ولغاتها متعددة، وخاضت حروبا ضد بعضها منذ زمن بعيد وثقافتها غير متجانسة، مقارنة بالدول العربية ذات اللغة المشتركة والتجانس والتجارب المشتركة، وكذلك الاتحاد الافريقي الذي رغم تعدد لغات دوله إلا أنه حقق الكثير من الانجازات .

وعبر العربي في تصريح للصحفيين اليوم تعقيبا على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، عن أمله في ألا يتكرر نموذج بريطانيا ، عربيا، محذرا من تداعيات هذا الخروج .

وقال العربي، إن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي خطوة لا تبشر بالخير، لأن الاتحاد الأوروبي عندما كان يتبنى رأيا إزاء قضية معينة كان يعتبر بمثابة « مقياس حرارة » أو مؤشر على التوجه الدولي تجاه تلك القضية.

وردا على سؤال حول ما اذا كان خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي سيؤثر سلبا على النظام الاقليمي العربي، قال، إنه حتى يكون النظام الإقليمي العربي فاعلا لا بد أن تؤمن به الدول العربية أولا، معترفا في الوقت ذاته بعدم وجود ارادة سياسية عربية للعمل العربي المشترك.