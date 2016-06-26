« الأونروا » توفر فرصة عمل مؤقتة لـ140 رسامًا بغزة

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين « أونروا » إنها وظفت نحو 140 فنانًا شابًا، في رسم وتلوين جدران مبانيها ومنشآتها في قطاع غزة.

وأطلقت « أونروا » مبادرة تلوين وتزيين جدران مبانيها، بهدف توفير فرص عمل مؤقتة للشباب، ومن أجل إضافة جمال بصري على الحياة اليومية في القطاع المحاصر، بحسب بيان صادر عنها.

وبدأت المبادرة في شباط/فبراير الماضي، وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري، بحسب « أونروا ».

وقالت الوكالة، إن المشروع يسهم في توظيف 140 فنانًا وتدريبهم على رسم الجداريات والاستخدام الأمثل للأدوات ومواد الطلاء.

ورسم الفنانون جداريات تمثل « التراث الفلسطيني »، وأخرى تنشد « الحياة » و« الأمل ».

وتسعى « أونروا » إلى تزيين وتلوين جدران 270 مبنى ومنشأة تابعة لها في مختلف أنحاء قطاع غزة، بما يشمل المدراس والمراكز الصحية.

وأضافت في بيانها أن الدافع للمشروع إرسال رسائل وبصريات إيجابية إلى المجتمع من خلال الجداريات الملونة، وكذلك للإسهام في التخفيف من آثار الوضع الاقتصادي القاسي الذي يواجهه الكثير من الشباب".

وفي مايو/ أيار 2015، ذكر البنك الدولي أن نسبة البطالة في غزة، تصل إلى 43% وهي النسبة الأعلى في العالم.