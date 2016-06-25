لا جديد في تصميم ايفون 7 وهناك تغيير كبير ومفاجئ

تتجه شركة « أبل » إلى طرح هاتف « آيفون 7 » بتصميم مماثل تقريبا لنسخته الحالية، بالرغم من إدخال تغيير مهم على مستوى الصوت.

ويتمثل التغيير الأبرز المرتقب في « آيفون 7 » بإزالة منفذ سماعة الصوت، وفق ما نقلت صحيفة « إندبندنت » البريطانية.

وتراهن الشركة من خلال إزالة المنفذ على خفض سمك الهاتف في نسخته الجديدة، فضلا عن منع تسرب الماء إلى الجهاز عبر الثقب، وتعطيله.

ومن شأن إزالة المنفذ الذي يصل قطره إلى 2.5 ميلليمتر أن ينعكس إيجابا أيضا على البطارية، على اعتبار أن التغيير سيفسح مساحة جديدة يمكن استغلالها.

ويقول منتقدون للتغيير المنتظر إن الاستغناء عن السماعات التقليدية سيؤدي إلى تخلي المستخدمين عن كمية هائلة من النفايات الإلكترونية، كما سيثقل كاهل الزبائن بشراء السماعات الأغلى التي تعمل بتقنية « بلوتوث ».