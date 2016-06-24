الحمد لله : ملتزمون بحماية ورعاية الأيتام وتبني احتياجاتهم وقضاياهم

جدد رئيس الوزراء رامي الحمد الله، تأكيده على التزام الحكومة الكامل والمطلق بحماية ورعاية الأيتام وتبني احتياجاتهم وقضاياهم، وضمان تنشئتهم وسط مجتمع مسؤول ونشط يقدم لهم الخدمة المتكاملة والرعاية الشاملة، ابتداء من توفير مقومات حياتهم وتقديم الرعاية الصحية والتعليمية والإغاثية اللازمة لهم.

وأضاف الحمد الله أن كافة الجهود الرسمية والشعبية تنصب اليوم على تعزيز صمود أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم، وتوفير الخدمات لهم ورعايتهم.

جاء ذلك خلال مشاركته في حفل الأيتام المركزي الذي أقامته هيئة الأعمال الخيرية الإماراتية بالتعاون مع لجنة زكاة نابلس المركزية، ضمن فعاليات « يوم زايد للعمل الإنساني »، اليوم الجمعة، في جامعة النجاح الوطنية بمدينة نابلس.

وقال رئيس الوزراء: « ببالغ السرور، أتواجد معكم في هذا الإفطار الرمضاني لأبنائنا وبناتنا الأيتام لنحيي من خلاله ذكرى مؤسس دولة الإمارات وصانع نهضتها، المرحوم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ولنضع معا لبنة أخرى من العمل الخيري الإنساني الذي تبناه ودعا إليه، وسارت على نهجه (هيئة الأعمال الخيرية الإماراتية)، ففي هذا الإفطار، ترجمة للواجب الإنساني والأخلاقي بل والوطني تجاه أبنائنا الأيتام، وإحياء لقيم التعاضد والمودة والتكافل بين أبناء الشعب الواحد، والأمة الواحدة أيضا ».

وقدم الحمد الله التحية نيابة عن سيادة الرئيس محمود عباس والحكومة لـ« هيئة الأعمال الخيرية »، معتبرا أنها تشكل نموذجا عالميا ملهما في ريادة العمل الإنساني، كما قدم شكره للقيادة الإماراتية وشعب وحكومة دولة الإمارات الشقيقة، وهيئاتها ومنظماتها الخيرية على مواقفها النبيلة في دعم صمود شعبنا الفلسطيني.

وأوضح رئيس الوزراء « أن الحكومة عملت في ظل الصعاب والتحديات، وفي غمار ظروف قاسية، لتوفير عوامل المنعة والصمود الشعبي، وتحسين واقع حياة أبنائنا، وفي هذا الإطار، أقر مجلس الوزراء تاريخ الثامن من تشرين أول من العام الحالي موعدا لإجراء الانتخابات المحلية في غزة والضفة بما فيها القدس، لتكريس حكم محلي كفء متجدد، تتمكن مجالسه وهيئاته من المزيد من النهوض باحتياجات أبناء شعبنا ورعاية مصالحهم بروح الديمقراطية والنزاهة والتجدد ».

واختتم الحمد الله كلمته قائلا: « إننا نعول كثيرا على الدور الحيوي الذي تمارسه لجنة زكاة نابلس المركزية في ترسيخ العمل الإنساني والخيري في المحافظة وتحسين حياة الكثير من الأسر المكلومة والمحتاجة، وتوفير خدمات نوعية ومميزة لها ».

وحضر الحفل محافظ نابلس أكرم الرجوب، ووزير النقل والمواصلات سميح طبيلة، ورئيس هيئة الأعمال الخيرية الإماراتية في فلسطين إبراهيم الراشد، وأعضاء زكاة نابلس وعدد من موظفي جامعة النجاح والشخصيات الاعتبارية والرسمية في المحافظة.