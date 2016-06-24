الاحتلال يقمع مسيرات الضفة

اندلعت مواجهات عنيفة بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي بعد ظهر اليوم الجمعة في مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة أثناء محاولة جنود الاحتلال لقمع المسيرات الأسبوعية المنددة بجدار الضم العنصري واستمرار بناء المستوطنات في أراضي المواطنين بالضفة الغربية المحتلة.

وقد شارك المئات من المواطنين ونشطاء أجانب في مسيرات حاشدة جابت شوارع وقرى الضفة المحتلة للمطالبة بهدم جدار الضم العنصري ووقف الاستيطان الإسرائيلي.

ففي مسيرة بلعين غرب رام الله تظاهر عشرات المواطنين، ضمن المسيرة السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان ومصادرة الأراضي، اليوم الجمعة.

وخرجت المسيرة، بعد أداء صلاة الظهر على الأراضي المصادرة، حيث رفع المتظاهرون العلم الفلسطيني، وصور الشهيد الطفل محمود بدران، الذي أعدمه جنود الاحتلال الإسرائيلي قبل عدة أيام قرب قرية بيت لقيا غرب رام الله.

وبعد أن حاول جنود الاحتلال قمع المسيرة السلمية اندلعت مواجهات مع المشاركين فيا لمسيرة فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات أو اعتقالات في صفوف المتظاهرين.

أما في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية فقد قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 13 عاما لصالح مستوطني مستوطنة « قدوميم » المقامة على أراضي القرية، اليوم الجمعة.

وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي إن مواجهات اندلعت بين المتظاهرين وجنود الاحتلال الذين استخدموا الرصاص الحي والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الصوت، دون أن تسجل إصابات في صفوف المتظاهرين.

ومسيرة اليوم هي الأخيرة في العام الخامس منذ انطلاق المسيرات الشعبية السلمية في القرية، حيث انطلقت في الأول من شهر تموز من العام 2011 احتجاجا على استمرار سلطات الاحتلال إغلاق شارع القرية الرئيسي منذ عام 2003.