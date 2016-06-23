نتنياهو ويعلون يصفان عباس بــــ « الكاذب »

وجه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب الاسبق موشيه بوغي يعلون انتقادات شديدة اللهجة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، والذي قال امام البرلمان الاوروبي بان اسرائيل دولة فاشية.

ووصف نتنياهو عباس بأنه كذاب ينشر الاكاذيب« .

وقال نتنياهو: »ان ابو مازن اظهر وجهه الحقيقي، فهو الذي رفض لقاء رئيس الدولة ريفلن يدعي بالكذب بان يده ممدوده للسلام« ، مضيفاً أنه على ابو مازن ان يتوقف عن الكذب والتحريض.

وقد اتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الخميس حاخامات إسرائيليين بالدعوة إلى تسميم المياه الفلسطينية.

ولم تظهر تصريحات عباس التي أدلى بها في خطاب أمام البرلمان الأوروبي في النسخة الرسمية المكتوبة التي أصدرها مكتبه مما يشير إلى أنه ربما تحدث عن الأمر ارتجالا لدى إدانته للممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين مع توقف محادثات السلام.

وقال عباس »قبل أسبوع فقط قام عدد من الحاخامات في إسرائيل وأعلنوا إعلانا واضحا مطالبين حكومتهم بتسميم المياه لقتل الفلسطينيين ... أليس هذا تحريضاً واضحا للقتل الجماعي للشعب الفلسطيني؟"