الاحتلال يبدأ تشييد جدار فاصل جنوب الخليل المحتلة

زعمت القناة العبرية الثانية أن وزارة حرب الاحتلال بدأت قبل أيام أعمال البناء في جدار فاصل جديد جنوب مدينة الخليل المحتلة، وذلك بعد نصف عام من تعهد وزير الحرب الاحتلال السابق موشي يعلون بتشييد جدار فاصل في المنطقة.

وادعت القناة أن تكلفة المشروع تبلغ مئات ملايين الشواقل حيث يسعى الجيش لإغلاق الثغرات القائمة بالجدار الفاصل بهدف منع التسلل عبرها لداخل « إسرائيل » حيث يفصل الجدار ما بين مناطق جنوبي وجنوبي غرب الخليل ومدينة « كريات غات » ومنطقة « لخيش » الواقعة جنوب تل أبيب وسط الكيان.

يذكر أن إقامة جدران الفصل هي سياسة ممنهجة لدى الاحتلال لسرقة الأرض الفسلطينية ويعد جدار الفصل العنصري من أطولها .