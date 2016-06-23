الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال عشرة مواطنين من محافظات رام الله والبيرة، القدس، قلقيلية، والخليل في الضفة الغربية.

وبين نادي الأسير الفلسطيني اليوم الخميس، أن أربعة مواطنين جرى اعتقالهم من محافظة رام الله والبيرة، وهم: رامي بيرم (35 عاماً)، محمد نجيب حداد (23 عاماً)، سامر سميح دراج (23 عاماً)، جمال خميس خصيب (45 عاماً) وهو والد الأسير الصحفي ناصر الخصيب.

وفي القدس اعتقل الاحتلال ثلاثة مواطنين وهم: وهيب دنديس، رشراش علي عبيدات، وفراس حسن عبيدات.

كما واُعتقل مواطنان اثنان من محافظة قلقيلية هما: علي عبد الرحيم داود، ومحمد عمر قشمر.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنا من مدينة الخليل بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته وتفتيشه تفتيشاً دقيقاً.

وقالت مصادر محلية، إن قوة من جيش الاحتلال اعتقلت المواطن محمد أكرم الجعبري بعد مداهمة منزله.