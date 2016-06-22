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رمضان الحالي الأخير في فصل الصيف

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:35 - 22 يونيو 2016
عشرات آلاف الفلسطينيين يتناولون افطارهم في باحات المسجد الأقصى عشرات آلاف الفلسطينيين يتناولون افطارهم في باحات المسجد الأقصى
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ذكرت صحيفة الرياض السعودية أن رمضان الحالي هو الأخير بالتوقيت الصيفي.

وسيتعاقب الشهر الكريم طوال السنوات التسع المقبلة في فصل الربيع، يعقبها 8 سنوات في فصل الشتاء، ثم 8 سنوات في فصل الخريف، وهذا يعني أن رمضان لن يعود في فصل الصيف إلا بعد 25 عاما.

وأكدت مواقع فلكية أن فصل الصيف يبدأ فلكيا اليوم الثلاثاء 21 يونيو/حزيران 2016 الموافق لـ16 رمضان 1437هـ، ويستمر 3 أشهر كاملة حيث ينتهي فلكيا يوم 21 سبتمبر/ايلول 2016.

ومن المعلوم أن الأشهر القمرية تتغير مع تعاقب فصول السنة وبالتالي يدور الشهر القمري على جميع فصول السنة خلال 33 عاما ، بعكس الأشهر الشمسية الثابتة مع فصول السنة.

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