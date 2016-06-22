الرفاعي: الحاجة أم رضوان عنواناً للصبر والكرامة وقدوة في الوفاء والجهاد

قال أبو عماد الرفاعي ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان "ما أعظمك أيتها الحاجّة أم رضوان.. كنتِ مثالاً للصبر، وعنواناً للكرامة، ورمزاً للشموخ.. كنتِ قدوة في الوفاء والجهاد والتضحية.

وأضاف في تعزيته بوفاة الحاجة رضوان: قدمتِ خمساً من أبنائك شهداء على درب فلسطين، والعديد من أحفادك.. وما زادكِ ذلك إلا إصراراً وعزيمة، كانت ثقتك بالله لا تتزعزع، وكان التوكّل عليه وحده – سبحانه - يقينك الذي لا يلين.

وتابع: كم من الأبطال تعلّموا من عنفوانك، وكم من الأمهات استمددن العزيمة من إيمانك! كنتِ – وستبقين – علماً من أعلام هذا الشعب العظيم، ومثالاً للأمّ الفلسطينية، على طريق القدس والتحرير.