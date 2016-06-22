جمعية منتدى التواصل تزور مجموعة من المؤسسات الإعلامية‏

نظمت جمعية منتدى التواصل عدة زيارات ميدانية تستهدف المؤسسات الإعلامية، في خطوة استكماليه لتدريب وتطوير النادي الصحفي ، وضمن مشروع الشراكة من أجل التنمية.

وقد تعرفت مجموعة طلابية من النادي الصحفي مبادرة « طلاب مبادرون » من خلال الزيارات على أقسام و آلية العمل في مختلف وسائل الإعلام التي تم زيارتها باختلاف أنواعها.

وتضمنت الزيارة مقر وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، وإذاعة صوت الأسرى، وفضائية فلسطين اليوم، إذاعة الشعب وإذاعة القدس، وإذاعة فرسان الإرادة، وفضائية الأقصى.

من جهته، قال المدير التنفيذي لجمعية منتدى التواصل رامي صوان أن ما وصل إليه اليوم الطلاب جاء نتيجة تدريبات نظرية خضعوا لها، وجاء الوقت ليتم تطبق ما تم دراسته على أرض الواقع، مشيراً إلى أن ذلك ما يميز جمعية منتدى التواصل بعدم الاكتفاء بأسلوب التلقين بل الاهتمام بإشراك الطلاب في بيئة العمل، حتى يتسنى لهم إتقان المهنة بكفاءة أعلى.

هذا وقدمت الجمعية في جولتها الميدانية، خارطة فلسطين التاريخية تقديراً منها على ما تبديه تلك المؤسسات الإعلامية من تعاون ومشاركة فعالة في أنشطة وفعاليات جمعية منتدى التواصل.