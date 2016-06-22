تفاصيل اختطاف مواطن على يد شخصين غرب غزة

تمكنت المباحث العامة من تحرير المواطن (م. ج) من سكان مدينة غزة بعد ساعات قليلة من خطفه على يد اثنين من الخارجين عن القانون.

وقال المقدم سمير العريني مدير مباحث محافظة غزة إن « إشارة وصلتهم تفيد بعملية خطف قام بها مجهولون لمواطن يقود سيارته في منطقة غرب مدينة غزة، وعلى الفور تم تحريك دوريات المباحث العامة حيث تم إجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات ومتابعة خط سير الخاطفين ».

وأضاف العريني أنه بعد فترة وجيزة تم تحديد هوية الخاطفين ومعرفة مكان الاحتجاز حيث تم التواصل مع الجهات المختصة لأخذ الإذن القانوني بالتفتيش.

وأوضح المقدم العريني أنهم تمكنوا من القبض على كل من المدعو (ر. د) والمدعو (م. د) وإطلاق سراح المختطف (م. ج).

وبيًن العريني أنه من خلال التحقيقات الأولية مع الخاطفين تبيّن أن الخلفية تعود إلى خلافات مالية مع المختطف وأنهم قاموا بخطفه بعد إيقاف سيارته غرب مدينة غزة واقتياده لجهة مجهولة وتهديده.

وأشار العريني إلى إحالة ملف القضية لمفتش تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية.