عصير البقدونس.. 7 فوائد صحية مذهلة

يعد البقدونس من النباتات ذائعة الصيت حول العالم، والتي لا يخلو منها أي مطبخ، خصوصاً في عالمنا العربي، حيث إنه يُكسب الأطباق طعماً شهياً ونكهة جذابة.

لكن هل تعلم أن البقدونس يشكل كنزاً صحياً؟ فهو يحتوي على خواص علاجية لعدة أمراض، مثل أمراض القلب والكليتين، والجهاز الهضمي وأمراض النساء، إضافة إلى خواصه المضادة للبكتيريا والالتهابات، كما أنه غني بمضادات الأكسدة.

أما عن العصير المستخلص من البقدونس فحدث ولا حرج، فهو يعد من المشروبات التي تنقي الجسم من السموم، إضافة إلى خصائصه العلاجية العديدة.

فقد حان الوقت لمعرفة أهمية عصير البقدونس وفوائده الذهبية للصحة.

وقد استعرض موقع “بولد سكاي”، المعني بالصحة، الفوائد العديدة لعصير البقدونس، ولخصها في 7 نقاط، وهي:

1 – ينقي الكليتين من السموم، فكوب من عصير البقدونس لديه القدرة على غسل الكليتين وتنقيتهما من السموم، كما أنه يقي المثانة من العدوى.

2 – يقوي المناعة.. يعمل عصير البقدونس على تقوية الجهاز المناعي في الجسم، ما يساعد الجسم في مقاومة العدوى البكتيرية التي قد تهاجد الجسم.

3 – يحسن الهضم.. فكوب من عصير البقدونس كافٍ لأن يسهل من عملية الهضم، ويمنع تكوّن الغازات الحمضية التي تؤدي لحرقة المعدة.

4 – يطهر وينقي الدم.. نظراً لاحتوائه على الكلوروفيل والفيتامينات والمكملات الغذائية الأساسية، فإن عصير البقدونس يقوم بتنظيف وتطهير وتنقية الدم من السموم، كما يمنع تكون السموم في الدم مرة أخرى.

5 – يقلل ضغط الدم المرتفع.. من أهم خواص عصير البقدونس أنه مفيد جداً لمن يعانون من ضغط الدم المرتفع، فهو يخفض ضغط الدم ويحافظ على معدله المتوسط.

6 – يمنع رائحة الفم الكريهة.. عصير البقدونس غني بالكلوروفيل المعروف بفعاليته في مقاومة ومنع رائحة الفم الكريهة، لذا فالحرص على شرب كوب من عصير البقدونس في الصباح يضمن الحفاظ على رائحة الفم الطيبة طوال اليوم.

7 – يساعد على فقدان الوزن.. عصير البقدونس المضاف إليه قطرات الليمون يساعد في فقدان الوزن الزائد. فنظراً لأنه غني بالمكملات الغذائية المفيدة للجسم، فإن عصير البقدونس يساعد في حرق الدهون، فالمواظبة على شرب عصير البقدونس المضاف إليه الليمون لمدة مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع تعطي نتائج مذهلة في خفض الوزن.