فارس العرب تنفذ إفطار لذوي الشلل الدماغي

تواصل مؤسسة فارس العرب للتنمية والأعمال الخيرية تنفيذ الافطارات الرمضانية حيث تم تنفيذ إفطار جماعي لذوي الشلل الدماغي وعائلاتهم، ويأتي ذلك ضمن مشروع « افطار الصائم2016 » الممول من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

ويهدف الإفطار إلى دمج هذه الفئة كجزء من المساواة مع فئات المجتمع الاخرى في الحصول على المساعدات و زيادة التواصل بينهم وبين البيئة المحيطة بهم و تقديم الدعم لهم.

كما استكملت فارس العرب توزيع الطرود الغذائية من مخازنها على الأسر الفقيرة والمهمشة المسجلة لديها.

والجدير بالذكر أن المؤسسة مستمرة في تنفيذ المشاريع الرمضانية المختلفة من أجل خدمة أوسع شريحة من الاسر المحتاجة والفقيرة في قطاع غزة.

كما شكر رئيس مؤسسة فارس العرب السيد/ طارق البنا هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في دولة الامارات العربية المتحدة على جهودهم الخيرية والانسانية المستمرة التي يبذلونها في دعم الاسر الفقيرة والمتضررة في قطاع غزة من خلال مشاريعهم.

وشكر المستفيدين من المشروع مؤسسة فارس العرب للتنمية والأعمال الخيرية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي الممولة للمشروع والقائمين عليها، معربين عن مدى سعادتهم لوجود من يتفقدهم دوماً ويعمل على مساعدتهم في الوقت الذي هم فيه بأمس الحاجة للمساعدة.