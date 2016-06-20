ميليشيات فجر ليبيا تختطف 7 مصريين

كشفت مصادر ليبية ومصرية عن إقدام ميليشيات « فجر ليبيا » المتشددة، التي تسيطر على العاصمة طرابلس، على اختطاف سبعة مصريين يعملون على الأراضي الليبية.

وقالت المصادر إن الميليشيات، التي تعد الذراع العسكري لتنظيم الإخوان، اقتادت المخطوفين السبعة إلى أحد معسكراتها « الأمنية »، دون الإشارة إلى تاريخ الاختطاف.

وأضافت المصادر لـ« سكاي نيوز عربية » أن 6 من المخطوفين ينحدرون من مدينة سمالوط في محافظة المنيا، في حين أن الشخص السابع هو من « أبناء محافظة الفيوم ».

يشار إلى أن الميليشيات المتشددة، وعلى رأسها « فجر ليبيا » وداعش و« أنصار الشريعة »، دأبت في السنوات الماضية على خطف عمال عرب، من بينهم تونسيون ومصريون.

وكان تنظيم داعش الإرهابي قد قتل 21 مصريا قبطيا في فبراير 2015، بعد أن كان قد نشر صورا للمختطفين وهم يحتجزهم في منطقة تقع بما أطلق عليها « ولاية طرابلس ».

وشن الجيش المصري، عقب قتل الضحايا، غارات على مواقع التنظيم الذي يسيطر على مدن ليبية عدة، بينها سرت ودرنة، مما أسفر عن مقتل عشرات المتشددين.