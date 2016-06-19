« الجرب » يفتك بأهالي محافظة عمران اليمنية

اعلنت منظمة اطباء بلا حدود، اليوم الاحد، تسجيل ارتفاع في حالات الاصابة بالجرب في محافظة عمران بشمال اليمن الذي يعاني سكانه من وضع انساني صعب جراء النزاع المستمر منذ اكثر من عام.

واوضحت المنظمة في بيان ان عدد حالات الجرب التي عالجتها في المحافظة ارتفع بشكل ثابت خلال الاشهر الماضية، مشيرة الى ان عدد هؤلاء بلغ 123 في كانون الثاني (يناير) الماضي، و131 في شباط (فبراير) الماضي.

وسجلت الحالات ارتفاعا مضطردا منذ ذلك الحين، اذ بلغ عددها 254 في آذار (مارس)، و576 في نيسان (ابريل)، و1927 في ايار (مايو).

واوضحت المنظمة ان غالبية المصابين هم من النازحين جراء المعارك بين قوات حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية، والمتمردين الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح.

واشارت الى انها تقوم بحملة « توعية صحية عبر عياداتها المتنقلة وعلاج كل الحالات التي تصل الى العيادات المتنقلة »، لا سيما في مديرية خمر.

والجرب مرض جلدي عبارة عن حكة كثيفة، يصيب الاطفال والبالغين، وتتم معالجته على مرحلتين : الاولى تشمل تقديم الادوية والمراهم للمصاب والاشخاص المحيطين به، والثانية تنظيف الملابس والفرش الخاصة بالمصاب بمياه ذات حرارة مرتفعة وتعريضها للشمس ثلاثة ايام.

وقتل في اليمن اكثر من 6400 شخص واصيب 30 الفا منذ آذار (مارس) 2015، حسب الامم المتحدة التي حذرت مرارا من « كارثة انسانية » ما لم التوصل الى حل للنزاع الدامي.