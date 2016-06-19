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قاتل أسرة دوابشة طليقاً خلال أيام والاحتلال يغلق الملف

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 12:07 - 19 يونيو 2016
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كشف المحامي الإسرائيلي كيدار مارغون على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك أن النيابة العامة « الاسرائيلية » قررت إغلاق ملف التحقيق في « قضية دوما » في إشارة إلى عملية إحراق أسرة دوابشة والإفراج عن موكله المتهم الوحيد بتنفيذ العملية الإرهابية لعدم كفاية الأدلة.

وقال المحامي :« إنه سيتم الافراج خلال الأيام المقبلة عن موكله وهو مستوطن من مستوطنة كوخاف هشاخر يدعى نتائيل بوركوبيس ».

وتم اعتقال بوركوبيس قبل نحو عام ونصف بناء على معلومات قدمها جهاز المخابرات « الاسرائيلية » « الشاباك » أكدت ضلوعه بالعملية الارهابية التي أدت لمقتل أسرة دوابشة.

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