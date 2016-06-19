الاحتلال ينشر حفارات على طول الحدود الشرقية لخانيونس

نشر جيش الاحتلال « الإسرائيلي » صباح اليوم عدة حفارات في إطار البحث عن أنفاق المقاومة على السياج الحدودي شرق بلدة عبسان الكبيرة، شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

يشار، إلى أن جيش الاحتلال وبعد اكتشافه نفقين للمقاومة على الحدود جنوب خانيونس، كثف نشاطه بتمشيط الحدود بحثاً عن أنفاق أخرى، ووصل حد التوغل لساعات مؤخراً، وحدث تصعيد من قبل الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي وتبادلا اطلاق الصواريخ، قبل أن تتدخل مصر للعودة للهدوء مرة أخرى.

وأكد قادة الاحتلال في مرات عدة، أن الجيش مُصر على الاستمرار في البحث عن الأنفاق الهجومية التي تشكل هاجساً لسكان الكيبوتسات المجاورة لقطاع غزة.