مصادر خاصة: معبر رفح سيفتح خلال الاسبوع الجاري

أكدت مصادر خاصة لوكالة « فلسطين اليوم الاخبارية »، أن معبر رفح سيتم فتحه بشكل استثنائي للحالات الانسانية الأسبوع الجاري .

وقالت المصادر، إنه لم يقرر بعد عدد الأيام التي سيتم فتح المعبر خلالها، حيث سيقتصر خلال فترة فتح المعبر على الحالات الإنسانية.

وعلم مراسلنا من مصادر خاصة أن قيادة حركة الجهاد الاسلامي تواصل مساعيها مع الجانب المصري بشأن فتح المعبر للتخفيف من معاناة المواطنين. وأضافت المصادر أنه في ضوء هذه الاتصالات فإن الاشقاء المصريين يعتزمون فتح المعبر في غضون الأيام القليلة القادمة.

ويشار إلى أن معبر رفح البري تم فتحه استثنائياً قبل حوالي أسبوعين، في الأول من يونيو، ولمدة أربعة أيام.

وكان الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين د. رمضان عبد الله شلح ونائبه الأستاذ زياد النخالة، بحثوا مع القيادة المصرية خلال زيارتهم الاخيرة ملفات عدة تتعلق بالقضية الفلسطينية وعلى رأس تلك القضية أزمة معبر رفح البري وعلى إثرها تم فتح المعبر قبل اسبوعين لأربعة أيام.