الحمد الله في المسجد الاقصى

أدى رئيس الوزراء رامي الحمد الله صلاة عصر اليوم السبت في المسجد الأقصى المبارك، يرافقه رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ورئيس جهاز الأمن الوقائي اللواء زياد هب الريح، ووزير شؤون القدس المحافظ عدنان الحسيني، وأمين سر حركة « فتح » في القدس عدنان غيث، والمحامي أحمد الرويضي.

واطلع الحمد الله على الترميمات والمشاريع التي أنجزت في مسجد قبة الصخرة بالمسجد الأقصى، التي جاءت بتبرع شخصي من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بتكلفة بلغت خمسة ملايين دينار أردني.

يذكر أنه كان في استقبال رئيس الوزراء والوفد المرافق، رئيس مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس الشيخ عبد العظيم سلهب، ومدير عام الأوقاف الإسلامية الشيخ عزام الخطيب التميمي، ومدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني، وكوادر حركة « فتح » في القدس.