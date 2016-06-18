صور: أنشطة المساجد غرب غزة تكرم الفائزين في مسابقة قلب معلق بالمساجد

نظمت لجنة أنشطة المساجد لحركة الجهاد الاسلامي بمسجد الشهيد هشام حمد مساء اليوم حفلاً لتكريم المشاركين في مسابقة « قلب معلق بالمساجد » والتي أطلقتها اللجنة قبل حوالي شهرين , وحضر الحفل العديد من الشخصيات الاعتبارية في المنطقة ولفيف كبير من الحضور .

حيث تخلل الحفل العديد من الفقرات منها القرآن والابتهال والنشيد الهادف .

وفي كلمة للأخ أبو نعيم بكر , حث فيها على أهمية الصلاة في المسجد والالتزام في المساجد التي لها دور كبير في التنشئة الإسلامية ولما لها من دور في تخريج جيل واعي مثقف ملتزم بدينه وأخلاقه جيل مدافع عن وطنه واسلامه هذا الجيل الذي سيكون بإذن الله هو جيل التحرير القادم , ووجه بكر الدعوة إلي الآباء لإرسال أبنائهم للمساجد وحثهم على الالتزام فيها , كما وجه الشكر لجميع القائمين على هذا الحفل داعياً لهم بالاستمرار في عمل مثل تلك المسابقات التي تعطي حافزاً لدى أولياء الأمور بإرسال أبنائهم الى المساجد وتشجع الأبناء على المشاركة فيها والإلتزام .

كما وجهت إدارة المسجد الشكر لكل من شارك في هذا الحفل من الحضور والضيوف داعية الناس بإرسال أبنائهم الى المساجد والالتحاق بهذه الكوكبة المميزة من جيل القرآن جيل المساجد .

وفي ختام الحفل تم تكريم الأخوة الفائزين في هذه المسابقة .

يشار إلي أن لجنة أنشطة المساجد في مسجد الشهيد هشام حمد قد قامت بتنظيم مسابقة « قلب معلق بالمساجد » وهي عبارة عن التزام الأخوة في جميع الصلوات لمدة أربعين يوما في المسجد , وتأتي هذه الحملة من باب الحث والتشجيع على الالتزام في الصلوات .

























