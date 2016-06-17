مدير المخابرات الأمريكية السابق: 3 دول عربية ستختفي

صرح مدير المخابرات الأمريكية السابق « مايكل هايدن »، أن عدة دول عربية ستختفي عن خارطة الشرق الأوسط قريبا .

وقال « هايدن » في تصريحات له « هناك دولتين على الأقل ستختفيان من الشرق الأوسط قريبا، وذلك علي ضوء اتفاقية »سايكس بيكو« التي تمت بمبادرة من القوي الأوربية عام 1916، فساعدت هذه الدول النامية في تكوين كيانها علي حد قوله ».

وفي تصريحاته لصحيفة « لو فيجارو » الفرنسية أضاف: لنواجه الحقيقة لم يعد هناك وجود للعراق ولا سوريا ولبنان في اتجاه الفشل.

وتابع: أصبح كل هذا تحت مسميات عديدة فهناك الدولة الإسلامية والقاعدة والأكراد والسنة والشيعة تحت مسمى سابقا سوريا والعراق حسب وصفه.

هذه الدول التي وضعت نفسها علي الخارطة بمساعدة القوي الأوربية لم تعكس الوقائع علي الأرض، والآن تتأكد هذه الحقائق، مشيراً إلى أن المنطقة ستبقي في حالة عدم استقرار في السنوات القادمة وفق تعبيره.