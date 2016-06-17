برشلونة يصارع بايرن ميونيخ على موهبة ليل

أعلن نادي برشلونة الإسباني، رغبته في الظفر بخدمات الدولي المغربي سفيان بوفال جناح نادي ليل الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويعد بوفال (22 عاما) أحد أفضل لاعبي الدوري الفرنسي الموسم الماضي، حيث نجح في إحراز 11 هدفا لفريقه.

وعقد روبرت فيرنانديز السكرتير الفني للبلوجرانا، جلسة مع موسى سيسوكو وكيل اللاعب، من أجل بحث إمكانية انتقال بوفال لبرشلونة، بحسب ما أبرزت صحيفة « سبورت » الإسبانية.

ويملك بوفال عقدا مع ليل يمتد حتى عام 2019، وتبلغ قيمته السوقية 15 مليون يورو، وهي القيمة المتوقع ارتفاعها خلال الفترة المقبلة، بعد اهتمام بايرن ميونيخ الألماني أيضا باللاعب.