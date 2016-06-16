ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. أسرى
  3. عرض الخبر

الكنيست الإسرائيلي يقرّ « قانون المؤبد » للأسرى رسميًا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:56 - 16 يونيو 2016
الكنيست الكنيست
مشاركة

أقرت لجنة التشريعات في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الخميس، قانونا يجيز للمحاكم الإسرائيلية العسكرية أن تحكم بالسجن مدى الحياة لأي أسير ترى أنه يستحق ذلك، على اعتبار أنه « يشكل خطرا حقيقيا على أمن إسرائيل ».

وقالت القناة العبرية الثانية « إن هذا القرار يأتي كسياسة ردع للفلسطينيين، لمنعهم من القيام بأعمال معادية لأمن إسرائيل، وتماشيا مع اتفاق ليبرمان الائتلافي، الذي طالب فيه بإعدام الأسرى كأحد شروط الانضمام للحكومة ».

وأضافت: « إسرائيل الآن بسبب طابع الحكم الديمقراطي، لا يمكن تنفيذ حكم الإعدام، لهذا تم استبداله بتشديد الأحكام على الفلسطينيين، وسيعرض القانون على الكنيست، للتصويت عليه قريبا ».

 

متعلقات