الكنيست الإسرائيلي يقرّ « قانون المؤبد » للأسرى رسميًا

أقرت لجنة التشريعات في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الخميس، قانونا يجيز للمحاكم الإسرائيلية العسكرية أن تحكم بالسجن مدى الحياة لأي أسير ترى أنه يستحق ذلك، على اعتبار أنه « يشكل خطرا حقيقيا على أمن إسرائيل ».

وقالت القناة العبرية الثانية « إن هذا القرار يأتي كسياسة ردع للفلسطينيين، لمنعهم من القيام بأعمال معادية لأمن إسرائيل، وتماشيا مع اتفاق ليبرمان الائتلافي، الذي طالب فيه بإعدام الأسرى كأحد شروط الانضمام للحكومة ».

وأضافت: « إسرائيل الآن بسبب طابع الحكم الديمقراطي، لا يمكن تنفيذ حكم الإعدام، لهذا تم استبداله بتشديد الأحكام على الفلسطينيين، وسيعرض القانون على الكنيست، للتصويت عليه قريبا ».