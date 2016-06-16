المشاركون العرب في مؤتمر « هرتسيليا »

انطلق، يوم الثلاثاء، مؤتمر « هرتسيليا للمناعة القومية » السادس عشر، من مقر الرئيس الإسرائيلي رؤبين ريفلين، تحت شعار « أمل إسرائيلي رؤيا أم حلم ».

وشارك العديد من العرب في المؤتمر عرف منهم: عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، سفير مصر لدى اسرائيل حازم خيرت، سفير الاردن لدى اسرائيل وليد عبيدات، ممثل « الجيش السوري الحرّ » عصام زيتون، رئيس القائمة العربية المشتركة أيمن عودة، فادية أبو الهيجا من جامعة تل ابيب، مدير سابق لمركز بروكينغز في الدوحة عاصمة قطر سلمان الشيخ، نائب رئيس لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي الياس زنانيري، ورياض الخوري استاذ جامعي اردني، اضافة الى عدد من رؤساء البلديات الداخل 48.