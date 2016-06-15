إسرائيل تسمح لخبراء مختصين زيارة الاسري الفلسطينيين لتأهيلهم داخل السجون

ذكر التلفزيون الاسرائيلي القناة العاشرة، بأن المحكمة الاسرائيلية العليا، ألغت اليوم الأربعاء، في خطوة نادرة قرار سابق يحظر علي الأسرى الأمنيين الفلسطينيين زيارة خبراء سيدون للأسرى برامج تأهيل لهم داخل السجن.

وفي السنوات الماضية منعت اسرائيل دخول خبراء للقاء الأسرى الفلسطينيين الأمنيين، وعلي ضوء قرار المحكمة، قال رئيس النيابة، شاي نيتسان، أن القرار سيمنح الأسرى الأمنيين إمكانية الالتقاء بالخبراء.

وأضاف نيتسان، يمكن أن يؤدى الأمر للقاءات يصل عددها لألاف المقابلات داخل السجون الاسرائيلية، كما أن القرار سيؤثر على مصلحة السجون الإسرائيلية.

ولكن ورغم معارضة النيابة، فان قضاة المحكمة العليا، عوزي فوغلمان، وعنات برون، والقاضي نوعم سولبرغ، "قرروا بإلغاء منع الخبراء المختصين لقاء الأسرى الأمنيين، معتبرين القرار السابق مساساً بحقوق الأسرى الأمنيين .