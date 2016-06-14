أردوغان يبعث رسالة إلى بوتين

تمنى الرئيس التركي في رسالته إلى الرئيس الروسي أن تحقق العلاقات الروسية التركية تقدماً.

وبعث رجب طيب أردوغان رسالة التهنئة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة العيد الوطني الذي احتفلت به روسيا في 12 يونيو/حزيران.

واحتوت الرسالة على كلمة التهنئة لمواطني روسيا والتمنيات الطيبة لهم. وأعرب أردوغان أيضا عن أمنيته لتطوير العلاقات بين روسيا وتركيا والارتقاء بها إلى « مستوى تستحقه ».

وبدوره عبر رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم في رسالته إلى رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف عن أمله في « أن يصل التعاون والعلاقات بين بلدينا إلى المستوى اللازم لتحقيق مصلحة شعبينا ».