مستوطنون يجددون اقتحامهم للأقصى في تقليد تلمودي وهم حفاة

جدّد مستوطنون ،اليوم الثلاثاء، اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك، وسط أجواء شديدة التوتر.

واقتحم المستوطنون باحات المسجد الأقصى عبر بوابة المغاربة، وبحراسة معززة ومشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.

ويرتدي غالبية المستوطنين لباسهم التلمودي، فيما حرص عدد كبير منهم على اقتحام الأقصى وهم حفاة وهو « تقليد تلمودي »، في حين أحبط حراس الأقصى ومصلون عدة محاولات، لإقامة طقوس وصلوات تلمودية برحابه.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الحارس محمود أبو رميلة، بحجة ازعاج مستوطنين، ولمحاولته منع أحد المستوطنين أداء طقوس دينية داخل المسجد.

ووفقاً لوكالة وفا الرسمية فغن حالة من التوتر المصحوب بالرقابة الحذرة تسود الأقصى، ومحيط بواباته الرئيسية، عقب هذه الاقتحامات المتتالية، فيما يتواجد فيه عدد كبير من المصلين الذين يحتجون بهتافات التكبير ضد اقتحامات المستوطنين، وجولاتهم الاستفزازية برحابه الطاهرة.