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بالأرقام: السلطة تحرم غزة من نصف مساهمتها في الموازنة العامة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:03 - 13 يونيو 2016
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أظهرت وثيقة مالية حجم التفاوت الكبير بين النفقات التي خصصتها السلطة الفلسطينية لقطاع غزة في موازنتها العامة مقارنة مع نفقاتها المخصصة للضفة الغربية.

وبينت الوثيقة أن قيمة موازنة السلطة المخصصة للنفقات على مرافق غزة والضفة الغربية خلال العام 2016 بلغت 16 مليار و577 مليون شيقل.

وبينت أن الرئاسة الفلسطينية خصصت 20% من الموازنة فقط لصالح غزة بما يعادل 3 مليار و 150 مليون شيكل على الرغم من مساهمتها بنسبة 39% من ايرادات « الموازنة المخصصة » بما يزيد عن 6 مليار شيكل سنوياً متأتية من عوائد ( الجمارك وفاتورة المقاصة ).

ولفتت إلى أن السلطة لم تراعي أن سكان قطاع غزة يشكلون 40% من تعداد السكان الكلي في مناطقها.



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