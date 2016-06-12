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الاتحاد الأوروبي يهدد باستبعاد انجلترا وروسيا من بطولة أوروبا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:10 - 12 يونيو 2016
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حذر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الاتحادين الروسي والانجليزي من استبعاد منتخبيهما من بطولة أوروبا المقامة حاليا في فرنسا إذا استمرت أعمال العنف والشغب الجماهيرية.

ونقلت وكالة « رويترز » عن بيان الاتحاد الأوروبي « حذرت اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي اتحادي كرة القدم في البلدين من أنه بغض النظر عن أي قرارات قد تتخذها اللجان التأديبية المستقلة بشأن الحوادث التي تقع داخل الملاعب فإن الاتحاد الأوروبي لن يتردد في اتخاذ عقوبات إضافية من بينها احتمال استبعاد المنتخبين من البطولة إذا تكرر العنف ثانية. »

وقال الاتحاد الاوروبي « نحث الاتحادين الانجليزي والروسي على مناشدة جماهيرهما للتصرف بمسؤولية واحترام. »

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