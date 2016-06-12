طالع الاسم:الإعلان عن القرعة المكانية لمدينة حمد المرحلة الأولى

الإعلان عن القرعة المكانية لمدينة حمد المرحلة الأولى

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان اليوم الأحد، عن القرعة المكانية لمدينة حمد السكنية المرحلة الأولى.

ودعا وزير الأشغال العامة مفيد الحساينة، حفل الإعلان عن القرعة بغزة المنتفعين للاستعلام عبر رقم الهوية عن مكان شقتهم والعمارة التي تقع فيها عبر موقع وزارة الأشغال الإلكتروني حيث ستظهر أرقام الشقق لمن استوفى الالتزامات التي طلبت من قبل الوزارة.

وطالب من المنتفعين البدء بإجراءات التعاقد بدءٍ بالتوجه لمقر وزارة الأشغال العامة والإسكان الرئيسي يوم الثلاثاء القادم لأخذ نسخة عن سند الدين المنظم، ومن ثم اختيار أحد المؤسسات التالية (البنك الوطني الإسلامي، بنك الإنتاج، شركة الملتزم للتأمين والاستثمار) والتوجه إليها مصطحبين الكفلاء (كفيل واحد للموظف الحكومي شريطة أن يكون موظفاً حكومياً، وكفيلان لغير الموظفين الحكوميين شريطة أن يكون الكفيلان موظفين حكوميين).

وأوضح أنه سيتعين على المنتفعين إتباع كافة الإجراءات اللازمة لدى المؤسسة المالية التي تم اختيارها وهي ستقوم بدورها بفحص القدرة المالية للمنتفعين والكفلاء وإعطائهم إقرار والتزام بالأقساط وبقبول المعاملة حسب ما هو متبع لديهم.

وبعد إتمام السابق يتعين على المنتفعين التوجه للمحكمة المختصة التابعة للمحافظة التي يقطنون بها وعمل سند الدين المنظم مصطحبين الكفلاء والهويات الشخصية لكل منهم، ومن ثم التوجه لوزارة الأشغال العامة والإسكان وموافاتها بسند الدين المنظم واستمارة رواتب الكفلاء إضافة لإقرار قبول المعاملات من المؤسسة المالية التي تم اختيارها.

ويلي ذلك توقيع عقد اتفاق ابتدائي على بيع الشقة للمنتفع ليتم تسلم المفتاح بعد ذلك مباشرة، ويلي ذلك البدء بتحصيل الأقساط المستحقة من باقي ثمن الشقة بواسطة المؤسسات المالية بدءً من الأول من أكتوبر، وذلك لإعطاء الفرصة للمنتفعين للاستقرار من خلال عدم التقسيط مباشرة، ومن ثم سيتم البدء بتشكيل مجلس اتحاد منتفعي مدينة سمو الشيخ حمد السكنية خلال شهري أغسطس وسبتمبر من عام 2016 ومن ثم مجلس إدارة لمدينة حمد بعد إجراءات التعاقد.

كذلك دعا منتفعي منحة سعادة السفير القطري التوجه للوزارة ابتداءً من تاريخ الحادي والعشرين من الشهر الجاري.

للاطلاع على القرعة يرجى فتح الرابط التالي: http://reg.mpwh.ps/hamad/