المخابرات الأمريكية تُبرئ السعودية من هجمات سبتمبر

توقع مدير المخابرات المركزية الأمريكية “جون برينان“، نشر 28 صفحة مصنفة سرية من تقرير للكونجرس الأمريكي عن هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001 على الولايات المتحدة.

وقال برينان، لقناة العربية، إن هذه الصفحات ستبرئ ساحة السعودية من أي مسؤولية عن تلك الهجمات.

وتابع برينان في المقابلة، “اعتقد أن الصفحات الثماني والعشرين سيتم نشرها، وأنا أؤيد نشرها والجميع سيرى الأدلة بأن الحكومة السعودية لا علاقة لها”، واصفاً الجزء المؤلف من 28 صفحة بأنه مجرد “مراجعة أولية.”

وأضاف، “اتضح لاحقا حسب نتائج التقرير عدم وجود أي ارتباط للحكومة السعودية كدولة أو مؤسسة أو حتى مسؤولين سعوديين كبار باعتداءات الحادي عشر من سبتمبر.”

ويراجع مكتب مدير المخابرات الوطنية الأمريكية، المادة لتحديد ما إذا كان يمكن نشرها.

وقال السناتور الأمريكي السابق، بوب جراهام- الذي شارك في رئاسة التحقيق الذي أجراه الكونجرس في الهجمات- في ابريل نيسان ،إن من المحتمل أن يتخذ البيت الأبيض قرارا بحلول يونيو حزيران بشأن ما إذا كان سينشر الصفحات السرية.

والجزء الذي لم يُنشر من تقرير 2002 أساسي لجدال بشأن ما إذا كان بوسع أمريكيين مقاضاة الحكومة السعودية عن أي أضرار.

وأجاز مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون في 17 مايو أيار، يسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر أيلول أن يفعلوا ذلك مما يمهد لمواجهة محتملة مع البيت الأبيض الذي هدد باستخدام حق النقض(الفيتو).

وتنفي السعودية تقديم أي دعم لتسعة عشر خاطفا معظمهم مواطنون سعوديون، قتلوا نحو ثلاثة آلاف شخص في هجمات 11 سبتمبر أيلول . وتعترض الرياض بشدة على مشروع القانون.

وقالت، إنها قد تبيع سندات أمريكية وأصول أمريكية أخرى تصل قيمتها إلى 750 مليار دولار إذا أصبح ذلك قانونا.