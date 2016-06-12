موجة حر تبدأ غداً

يكون الجو اليوم الأحد، صافياً بوجه عام ، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الاثنين يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة وجافاً ، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الثلاثاء يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة وجافاً ، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 11 درجة مئوية، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خاصة ايام الاثنين والثلاثاء من:

1- التعرض لاشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة اثناء ساعات الذروه ما بين الساعه الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.

2- خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة .