منظمة « طلاب من أجل الهيكل » تهدد بتدنيس الأقصى الأحد

شدد عدد من الهيئات والشخصيات المقدسية على ضرورة شدّ الرحال للمسجد الأقصى في شهر رمضان المبارك مع تزايد التهديدات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك.

ودعت الهيئات والشخصيات في بيان اليوم السبت إلى وجوب تحرك إسلامي عربي فلسطيني عاجل لحماية الأقصى من الاعتداءات اليومية جهاراً نهاراً، خاصة عقب نشرت منظمات الهيكل المزعوم، ومنظمة « طلاب من أجل الهيكل » إعلانات على مواقع الكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي للقيام باقتحامات جماعية وتدنيس الأقصى احتفاءًبـ « عيد الشفعوت » العبري، غدًا الأحد والاثنين.

يشار أن ما يسمى بـ(ائتلاف منظمات الهيكل) دعا للمشاركة في مراسيم التدرب الافتراضي على شعائر « الشفوعوت »في الهيكل المزعوم، وذلك قبل ظهر الاثنين (الساعة 11:00) على قمة جبل المكبر المشرف عل ىالمسجد الأقصى، بمشاركة قيادات دينية وسياسية يهودية.