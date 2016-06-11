التعليم تنفي تحديد موعد اعلان نتائج « التوجيهي »

أكدت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم، أنه من السابق لأوانه تحديد موعد إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة « التوجيهي »، موضحةً في بيانها أن ما أشيع من أخبار حول موعد النتائج لا أساس لها من الصحة.

وبينت الوزارة أن طواقمها ما تزال تتابع تفاصيل الامتحان، مؤكدةً في الوقت ذاته، أنها الجهة الوحيدة المخولة بالإعلان عن الموعد وذلك من خلال الجهات المعنية حيث سيتم نشر بيان صحفي رسمي بهذا الخصوص، مشيرةً إلى أن أية تصريحات تصدر عن جهة غير الوزارة ما هي إلا مجرد تخمينات لا قيمة له.

وكانت العديد من المواقع تحدثت عن تحديد موعداً للاعلان عن النتائج هو خلال ايام عيد الفطر المبارك.