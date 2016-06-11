ستة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

أكدت إذاعة الأسرى، أن ستة أسرى من الضفة والقدس المحتلتين يدخلون اليوم 11من يونيو أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، وهم:

من مدينة رام الله/ الأسير عبد الباسط ربحي مصطفى شوابكة (44 عامًا) المحكوم بالسجن 30عامًا قضى منها 14 عامًا بعد اعتقاله عام 2002.

والأسير شحادة على شحادة حامد (32 عامًا) المحكوم بالسجن 13 عامًا قضى منها عشرة أعوام بعد اعتقاله عام 2006.

والأسير رائد حمدان حسن بلاونة (41 عامًا) من مدينة طولكرم المحكوم بالسجن 20 عامًا، قضى منها 14 عامًا بعد اعتقاله عام 2002.

ومن مدينة الخليل/ الأسير محمد إبراهيم محمد سياعرة (35 عامًا) المحكوم بالسجن 14 عامًا قضى منها 13 عامًا بعد اعتقاله عام 2003.

والأسير رامي زيدان خليل الكسار المحكوم بالسجن 14 عامًا ونصف ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 13 عامًا في السجون.

والأسير ماجد راغب (محمد عاشور) الجعبة من القدس المحكوم بالسجن ثلاثة أعوام ونصف ومعتقل منذ عام 2013، وأمضى ثلاثة أعوام داخل السجون.