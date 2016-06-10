تقرير الأمم المتحدة يرصد الانتهاكات الاسرائيلية خلال الأسبوعين الماضيين

قال تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية « أوتشا » أن 53 مواطنًا فلسطينيا، بينهم خمس نساء و13 طفلًا، استشهدوا منذ مطلع 2016، بزعم محاولتهم تنفيذ عمليات ضد المستوطنين، مقارنة بـ89 شخصا فى الربع الأخير من العام المنصرم.

وأشار التقرير - الذى يرصد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى بحق المواطنين الفلسطينيين، خلال الفترة الممتدة من 24 مايو إلى السادس من يونيو الجارى - إلى مواصلة سلطات الاحتلال سياسة العقاب الجماعى بحق الشعب الفلسطينى، والتى جاء فى سياقها تجميد 83 ألف تصريح صدر مؤخرًا فى أعقاب عملية تل أبيب.

وأَضاف التقرير أن قوات الاحتلال قتلت فى الثالث من يونيو الجارى فتاة تبلغ من العمر 24 عامًا وهى أم لطفلين، رميا بالرصاص قرب حاجز عناب شرق مدينة طولكرم.

وتابع التقرير أن سلطات الاحتلال سلمت جثتى شهيدين بينهما فتاة تبلغ 17 عامًا، لافتا إلى أن هناك 9 شهداء ما زالوا محتجزين فى ثلاجات الجيش الإسرائيلى.

وفى الثانى من الشهر الجاري، أصيب الشاب محمد جمال دويكات (20 عامًا) و11 شخصا آخر خلال اقتحام الاحتلال ومستوطنه لقبر يوسف فى نابلس، واستشهد الشاب لاحقًا متأثرًا بجروحه.

وقال التقرير إن 97 مواطنًا، بينهم 30 طفلًا وامرأة أصيبوا، خلال مواجهات مع جنود الاحتلال فى أنحاء متفرقة من الضفة خلال الأسبوعين الماضيين، وتركزت المواجهات فى نعلين ومخيم الجلزون برام الله، وعزون وكفر قدوم فى قلقيلية، وأبو ديس والعيزرية وسلوان فى القدس.

وأضاف أما فى قطاع غزة، فقد أصيب فلسطينيان بالرصاص الحى خلال مظاهرات جرت قرب السياج الفاصل مع القطاع. وخلال الأسبوعين الماضيين أطلق جنود الاحتلال الرصاص على الصيادين فى غزة 25 مرة، واعتقل فى إحدى المرات 5 صيادين وتم مصادرة قاربين من قواربهم.

ورصد التقرير قيام الاحتلال بـ167 عملية تفتيش واعتقال خلال الفترة التى تابعها التقرير، واعتقال 240 مواطنًا، 35% منهم فى القدس، كما نفذت عمليات تجريف قرب السياج مع قطاع غزة.