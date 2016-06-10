هنية يؤكد على الاستمرار في انهاء الانقسام واستعادة الوحدة

أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية اليوم الجمعة، على الاستمرار في العمل على إنهاء الانقسام واستعادة وحدة شعبنا وإنهاء الاحتلال وحرية الأسرى والمسرى.

جاء ذلك خلال مهاتفة هنية للنائب في المجلس التشريعي وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية المحررة خالدة جرار حيث قدم لها التهاني بالإفراج عنها من سجون الاحتلال الصهيوني معبرا عن اعتزازه بدورها الوطني.

واشاد هنية بصمود المحررة جرار في سجون الاحتلال الإسرائيلي ووقوفها الى جانب الأسرى والاسيرات.

من جانبه عبرت النائب خالدة جرار عن شكرها للاتصال ونقلت له تحيات الأسرى والاسيرات ونداؤهم بضرورة استعادة شعبنا لوحدته وإنهاء الانقسام.