« إسرائيل » تعترف بجنديين مفقودين في غزة

قررت وزارة جيش الاحتلال « الإسرائيلي »، اليوم الجمعة، الاعتراف بالجنديين « الإسرائيليين » الذين فقدا خلال الحرب الأخيرة على غزة كـ « جنديين مفقودين ».

وبحسب مواقع عبرية، فإنه وزارة الجيش « الاسرائيلية » ضمت اسمي الجنديين هدار غولدن وارون شاؤول ضمن قوائم « الإسرائيليين » المفقودين في الحروب المختلفة التي خاضها الجيش، مشيرةً إلى أن هذا القرار جاء تحت ضغوط عائلاتهم.

وتقول حركة حماس أنها أسرت هذين الجنديين خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، وسط تأكيدات « إسرائيلية » بأنهما قتلا وأن حماس ربما تحتجز جثتيهما أو أشلائهما حيث أن الحركة لم تكشف عن مصيرهما إن كانا أحياء أو أموات.

وعادةً ما تستخدم « إسرائيل » اسم « المفقودين » لجنودها الذين قد يكونوا أسروا أو قتلوا ولم تعثر على جثثهم.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أسر الجندي شاؤول أثناء تصديها للاجتياح البري شرق مدينة غزة في يوليو 2014، فيما اختفت آثار الضابط هدار جولدن في الأول من أوغسطس 2014 شرق مدينة رفح، في يوم الجمعة « السوداء ».