اسعار العملات

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي، اليوم الجمعة على النحو التالي:
صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.83 شيقل.
صرف اليورو الأوروبي مقابل: 4.33 شيقل.
صرف الدينار الاردني مقابل: 5.41 شيقل.
صرف الجنية المصري مقابل: 0.43 شيقل.
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