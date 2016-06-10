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اسعار العملات

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 05:20 - 10 يونيو 2016
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جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي، اليوم الجمعة على النحو التالي:

صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.83 شيقل.

صرف اليورو الأوروبي مقابل: 4.33 شيقل.

صرف الدينار الاردني مقابل: 5.41 شيقل.

صرف الجنية المصري مقابل: 0.43 شيقل.

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