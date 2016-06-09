« الكابنيت » يقرر إغلاق الخليل وسحب تصاريح عائلة منفذي عملية تل ابيب

قرر المجلس الوزاري « الإسرائيلي » المصغر (الكابنيت)، مساء اليوم، أن يفرض إعلاقاً كاملاً على بلدة يطا بمدينة الخليل، وسحب تصاريح عمل من عمال فلسطينيين « ، رداً على العملية البطولية التي نفذها فلسطينيان من الخليل.

وحضر جلسة الوزاري المصغر التي استمرت لمدة أربع ساعات متواصلة، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وجميع رؤساء الأجهزة الامنية وكافة أركان مؤسسة الأمن »الاسرائيلية« في مقر قيادة الجيش وسط تل أبيب دون أن يرشح عنها الكثير.

وقرر الكابنيت إلغاء التصاريح التي أصدرت لزيارة القدس والاقارب بالداخل خلال شهر رمضان.

كما تم إطلاع الوزراء على أن الميزانية التي خصصت لسد الفجوات في الجدار لمنطقة ترقوميا، فقد حوّلت وأن الأعمال ستبدأ يوم 28.6.16. وحتى بدء هذه الأعمال سيستمر تعزيز القوات العسكرية المنتشرة في هذا المنطقة.

وأوعز نتنياهو لهيئة »الأمن القومي" الاسرائيلية بالعمل على سلسلة من الملفات التي ستطرح قريبا على المجلس الوزاري المصغر.