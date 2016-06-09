شهاب: عملية تل أبيب كشفت هشاشة الأمن الإسرائيلي

أكد مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب أن العملية البطولية التي نفذها مواطنين فلسطينيين من مدينة الخليل في تل أبيب وأدت لقتل 4 صهاينة كشفت هشاشة الأمن الصهيوني.

وقال شهاب في تصريح صحفي اليوم الخميس: « عندما تعجز »العدالة الدولية« عن ملاحقة ومحاسبة الاحتلال على ما يرتكبه من إرهاب وعدوان بحق الشعب الفلسطيني، عندئذ يصبح من حق شعبنا معاقبة الاحتلال ومحاسبته ».

وأكد شهاب في تصريح صحفي اليوم الخميس، ان المقاومة حق مشروع، والشعب الفلسطيني يدافع عن نفسه والعملية البطولية في « تل أبيب » هي رد طبيعي على الاحتلال وجرائمه".

وأشار إلى أن كل ممارساته القمعية وسياساته الإجرامية لن تفلح في إخضاع الشعب الفلسطيني واجهاض انتفاضته، مشدداً على أنها دليل على حيوية الشعب الفلسطيني الذي بات أكثر وعيا بخياراته وواجباته.