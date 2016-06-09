الفيفا ينصف صلاح وتشيلسي في شكوى فيورنتينا

حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم « فيفا » الشكوى المقدمة من قبل نادي فيورنتينا الإيطالي، ضد اللاعب المصري محمد صلاح، وناديه السابق تشيلسي، برفض الشكوى والتأكيد على قانونية موقف اللاعب والنادي الإنجليزي.

وكان فيورنتينا قد تقدم بشكوى ضد اللاعب المصري ونادي تشيلسي بسبب عدم استمرار صلاح مع الفريق وتمديد عقد الإعارة لمدة عام آخر، زاعمين أن صلاح اتخذ قراره بالرحيل بعد المدة القانونية وبالتالي يمدد العقد بشكل تلقائي، وقاموا بإرسال مبلغ مليون يورو إلى تشيلسي، والذي كان العقد ينص على دفعه لتمديد عقد الإعارة لمدة عام آخر.

ورفض صلاح الاستمرار مع فيورنتينا الصيف الماضي مفضلاً الانضمام إلى فريق روما، وهو ما دفع فيورنتينا لتقديم شكوى مطالبًا بإيقاف اللاعب والحصول على تعويض من قبل النادي الإنجليزي وهو ما رفضه الفيفا اليوم.