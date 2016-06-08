مدينة أوروبية تقترب من احتضان لقاء السوبر السعودي

أصبحت مدينة لندن الأقرب لاحتضان بطولة السوبر السعودي، وذلك حسب رغبة مسؤولي شركة الخطوط بعد العقد الذي أبرمته مع الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وكانت الخطوط السعودية قد وقعت على عقد تكون بموجبه الناقل الرسمي للمنتخب السعودي وراعية للبطولات السعودية.

ولم يكن اختيار لندن عشوائياً، بل جاء عن دراسة كاملة، حيث تنوي الخطوط السعودية أن تقدم عروضا رائعة للجماهير التي ترغب في حضور المباراة، حيث ستكثف من رحلاتها بين جدة ولندن وما بين الرياض ولندن.

ومن المتوقع أن يخاطب الاتحاد السعودي نظيره الإنجليزي الأسبوع المقبل، وتحديد الملعب الذي ستقام عليه مباراة السوبر التي تجمع بين الأهلي والهلال.