إماراتي يشتري لوحة سيارة بـ5 ملايين $

دفع رجل أعمال إماراتي مبلغا يناهز 5 ملايين دولار، ثمنا للوحة تسجيل سيارة تحمل الرقم « 1 »، خلال مزاد أقيم في إمارة الشارقة على لوحات تسجيل مميزة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

ونقلت صحيفة « غلف نيوز » عن رجل الأعمال عارف أحمد الزرعوني قوله إن « طموحي كان دائما أن أكون الرقم واحد »، مؤكدا أنه كان مستعدا لدفع أي سعر للحصول على هذا الرقم.

ودفع الزرعوني 18 مليون درهم أو ما يعادل 4.9 مليون دولار أميركي، ثمنا للوحة تحمل الرقم واحد واسم إمارة الشارقة، خلال المزاد الذي أقيم السبت.

وبلغ مجموع مداخيل المزاد الذي أقيم على 60 لوحة، أكثر من 50 مليون درهم أو ما يعادل 13.6 مليون دولار، بحسب الصحيفة.

وتضمن المزاد لوحات تحمل أرقاما مميزة مثل « 50 »، و« 333 »، و« 1000 ».