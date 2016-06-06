ستة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

أكدت إذاعة الأسرى، أن ستة أسرى من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة يدخلون اليوم السادس من يونيو أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، أحدهم محكوم بالسجن المؤبد، وهم:

الأسير حكمت خالد أحمد عبد الجليل (33 عامًا) من مدينة نابلس المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، قضى منها 12 عامًا بعد اعتقاله عام 2004.

ومن جنين/ الأسير نبيل أحمد كمال علي (28 عامًا) المحكوم بالسجن 23 عامًا، قضى منها 15 عامًا بعد اعتقاله عام 2001.

والأسير أحمد قاسم جميل أبو عواد(30 عامًا) المحكوم بالسجن 23 عامًا، قضى منها 13 عامًا بعد اعتقاله عام 2003.

ومن مدينة الخليل/ الأسير صالح يحيى إسحق الجعبري من الخليل المحكوم بالسجن 14 عامًا قضى منها تسعة أعوام بعد اعتقاله عام 2007.

والأسير فارس عبد السميع اسحق جعبري (25 عامًا) المحكوم بالسجن عشرة أعوام قضى منها تسعة أعوام بعد اعتقاله عام 2007.

والأسير جهاد صلاح سليمان أبو ظاهر(32 عامًا) من خانيونس جنوب القطاع المحكوم بالسجن 23 عامًا، قضى منها تسعة أعوام بعد اعتقاله عام 2007.