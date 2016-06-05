كيف استقبل سكان قطاع غزة رمضان 2016 ؟!

تجولت كاميرا وكالة « فلسطين اليوم الإخبارية » في شوارع وأسواق مدينة غزة لرصد حالة المواطنين والبائعين قُبيل دخول شهر رمضان الكريم، وكيف استقبل استعد هؤلاء لاستقباله.

أجمع المواطنون على أن شهر رمضان القادم يأتي في أشد الأوقات صعوبة على قطاع غزة، حيث الأزمات الطاحنة التي تعصف به، ناهيكَ عن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والأزمات الطاحنة التي يشهدها القطاع.

وكان معظم المواطنين مجمعين على أن الاقبال على الأسواق من أجل شراء ما يلزم لاستقبال شهر رمضان ضعيف جداً مقارنة بالأعوام الماضية التي تسبق عام العدوان على قطاع غزة صيف 2014.

وإليكم التفاصيل والفيديو..