منح دراسية للماجستير في بولندا

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الأحد، عن توفر منح دراسيّة للماجستير في بولندا للعام الدراسي 2016-2017، وذلك في تخصصات علمية مختلفة.

وأوضحت الوزارة أن تقديم الطلبات، معززةً بالوثائق المطلوبة ومصدقة حسب الأصول؛ يكون بمقر الوزارة في حي الماصيون برام الله أو في مكاتب التعليم العالي في نابلس والخليل، في موعد أقصاه يوم الأربعاء الموافق 15/6/2016، فيما تُقدّم طلبات طلبة غزة في دائرة التعليم المستمر التابعة لجامعة الأزهر ومقرها مقابل الجامعة.

ودعت الوزارة الطلبة الراغبين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة الرابط: www.mohe.pna.ps/scholarships في موقعها الالكتروني؛ للاطلاع على مزيد من المعلومات والتفاصيل حول المنح.