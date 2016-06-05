محمد علي.. تأبين لرياضي القرن قبل دفنه بمسقط رأسه

سيكرّم بطل العالم السابق وأسطورة الملاكمة العالمية الراحل محمد علي في مسقط رأسه بمدينة لويفيل، يوم الجمعة، عبر موكب مهيب سيجوب تلك المدينة في ولاية كنتاكي، وجنازة عامة في استاد رياضي في تكريم يليق برياضي بطل في مواقفه الإنسانية.

وقال بوب جونيل، المتحدث باسم أسرة محمد علي، إن الرئيس الأميريكي السابق بيل كلينتون والمذيع براينت جامبل والممثل الكوميدي بيل كريستال، سيشاركون في تأبين البطل الراحل الذي اختير رياضي القرن العشرين.

ومن المتوقع إعادة جثمان محمد علي خلال اليومين المقبلين إلى لويفيل حيث سيوارى الثرى، حيث نُكست الأعلام على مجلس المدينة يوم السبت حدادا على وفاته.

وتوفي محمد علي، بطل العالم 3 مرات، في ولاية أريزونا بعد معانته من مرض الشلل الرعاش الذي أصابه منذ عشرات السنين.

وكشف جونيل أن محمد علي توفي السبت بسبب صدمة أدت لانخفاض شديد في ضغط الدم.

ووُلد محمد علي باسم كاسيوس مارسيلوس كلاي جي أر في لويفيل في غرب ولاية كنتاكي في 17 يناير عام 1942.

وأثار رحيل محمد علي موجة حزن لفت العالم، ونعى مشاهير العالم البطل الراحل.

وتجمع عشاق محمد علي، يوم السبت، عند منزل طفولته المتواضع في جراند أفنيو الذي تحول إلى متحف، وعند مركز محمد علي وهو منتدى ثقافي وتعليم لتأبينه.













