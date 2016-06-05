تحري رؤية هلال شهر رمضان اليوم

دعت المحكمة العليا إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء اليوم الـ29 من شهر شعبان 1437هـ، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.

جاء ذلك في إعلان للمحكمة ونقلته وكالة الأنباء السعودية، في ما يأتي نصه: «الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد:

فإن المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحرى رؤية هلال شهر رمضان المبارك، مساء يوم الأحد الـ29 من شهر شعبان لهذا العام 1437 هـ.

وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وتأمل المحكمة ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه، لما فيه من التعاون على البر والتقوى والنفع المتعدي لعموم المسلمين، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين».